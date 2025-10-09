Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kontrolleinsatz nach Brückensperrung

Lüdenscheid (ots)

Heute hat der Verkehrsdienst erneut rund um die gesperrte Rahmedetalbrücke kontrolliert, insbesondere Lkw standen hier im Fokus. Das Ergebnis? 82 Fahrzeuge über 3,5t Gewicht wurden angehalten, 18 verstießen gegen das Durchfahrtsverbot, davon 17 aus dem Ausland. Sieben Fahrzeuge in der Gewichtsklasse verstießen gegen Bestimmungen der Fahrzeugtechnik, 4 Fahrzeuge wurden heute wegen mangelhafter Fahrzeugtechnik stillgelegt. In neun Fällen war auch die Ladungssicherung mangelhaft, hier folgt ein Bußgeld. Zwei Fahrzeugführer erwartet zudem ein Strafverfahren, sie konnten keine Fahrerlaubnis vorweisen. Die Geschwindigkeitsmessungen im Bereich Lüdenscheid führten zudem zu 260 Geschwindigkeitsverstößen, 45-mal wurde zudem gegen "Anlieger frei" verstoßen. Auch künftig wird fleißig kontrolliert, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. (lubo)

