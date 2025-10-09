Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendieb verliert Ware - Fahrer ohne Fahrerlaubnis - Fahrrad gestohlen

Hemer (ots)

Weil ihm Ware aus der Jacke fiel, wurde die Mitarbeiterin eines Discounters an der Stephanstraße auf einen Mann aufmerksam. Als sie ihn ansprach, verlor er weitere Artikel, die er unter seiner Jacke versteckt hatte. Der Fremde versuchte, die Mitarbeiterin wegzustoßen und flüchtete in Richtung Unterführung am ZOB. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief negativ. Verdächtigt wird ein 34-jähriger Iserlohner. Die Polizei ermittelt wegen eines räuberischen Diebstahls.

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle stoppte die Polizei am Mittwoch um 5.30 Uhr einen Pkw-Fahrer auf der Hauptstraße. Der 36-jährige Hemeraner hat keine Fahrerlaubnis. Außerdem lag eine Fahndung zur Aufenthaltsermittlung gegen ihn vor. Die Polizeibeamten untersagten die Weiterfahrt und schrieben eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Am Mittwoch zwischen 9.40 und 15.40 Uhr wurde an der Europaschule ein Fahrrad gestohlen. Ein Schüler hatte es zwar am Fahrradständer abgestellt, jedoch nicht gesichert. Es handelt sich um ein City-Bike mit schwarz-blauem Rahmen und orangenen Streifen. An der Sattelstange hing ein rotes Schloss. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell