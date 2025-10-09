PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendieb verliert Ware - Fahrer ohne Fahrerlaubnis - Fahrrad gestohlen

Hemer (ots)

Weil ihm Ware aus der Jacke fiel, wurde die Mitarbeiterin eines Discounters an der Stephanstraße auf einen Mann aufmerksam. Als sie ihn ansprach, verlor er weitere Artikel, die er unter seiner Jacke versteckt hatte. Der Fremde versuchte, die Mitarbeiterin wegzustoßen und flüchtete in Richtung Unterführung am ZOB. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief negativ. Verdächtigt wird ein 34-jähriger Iserlohner. Die Polizei ermittelt wegen eines räuberischen Diebstahls.

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle stoppte die Polizei am Mittwoch um 5.30 Uhr einen Pkw-Fahrer auf der Hauptstraße. Der 36-jährige Hemeraner hat keine Fahrerlaubnis. Außerdem lag eine Fahndung zur Aufenthaltsermittlung gegen ihn vor. Die Polizeibeamten untersagten die Weiterfahrt und schrieben eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Am Mittwoch zwischen 9.40 und 15.40 Uhr wurde an der Europaschule ein Fahrrad gestohlen. Ein Schüler hatte es zwar am Fahrradständer abgestellt, jedoch nicht gesichert. Es handelt sich um ein City-Bike mit schwarz-blauem Rahmen und orangenen Streifen. An der Sattelstange hing ein rotes Schloss. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 12:18

    POL-MK: Versuchter Wohnungseinbruch - Diebstahl aus Monteurfahrzeug

    Iserlohn (ots) - Am Schnadeweg haben Unbekannte versucht, die Terrassentür einer Wohnung aufgehebelt. Ein Bewohner hatte sich zwischen 10.30 und 11 Uhr kurz das Wohnzimmer verlassen. Als er zurückkehrte, entdeckte er die Einbruchspuren und rief die Polizei. Die Polizeibeamten sicherten Spuren. Unbekannte haben im Laufe der vergangenen sieben Tage die Ladefläche ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 09:31

    POL-MK: POL-HA: 1. Fortschreibung zur gemeinsamen Presseerklärung der Hagener Staatsanwaltschaft und Hagener Polizei - Mann tot in Wohnung aufgefunden - Festnahme eines Tatverdächtigen erfolgt

    Hagen | Märkischer Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis (ots) - Bereits am 23.09.2025 berichtete die Hagener Polizei von einem tot in seiner Wohnung aufgefundenen 46-Jährigen in Lüdenscheid. Im Rahmen intensiver Ermittlungen durch die Hagener Staatsanwaltschaft und eine Mordkommission der Hagener Kriminalpolizei führte die ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 08:48

    POL-MK: Auto geknackt

    Kierspe (ots) - Im Hofe wurde die Scheibe eines VWs eingeschlagen. In der Nacht auf Mittwoch gelangten Unbekannte so in den Besitz persönlicher Dokumente und einer EC-Karte, die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren