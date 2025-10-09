PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Wohnungseinbruch - Diebstahl aus Monteurfahrzeug

Iserlohn (ots)

Am Schnadeweg haben Unbekannte versucht, die Terrassentür einer Wohnung aufgehebelt. Ein Bewohner hatte sich zwischen 10.30 und 11 Uhr kurz das Wohnzimmer verlassen. Als er zurückkehrte, entdeckte er die Einbruchspuren und rief die Polizei. Die Polizeibeamten sicherten Spuren.

Unbekannte haben im Laufe der vergangenen sieben Tage die Ladefläche eines an der Berliner Allee geparkten Monteurfahrzeug geplündert. Die Diebe entwendeten diverse Werkzeuge mitsamt Koffern, darunter Flex, Akkuschrauber und Bohrrhammer.

Unbekannte verschafften sich in der Nacht zum Mittwoch gewaltsam Zugang zu mehreren Garagen an der Kluse. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

