POL-MK: Einbrecher verschreckt

Lüdenscheid (ots) - Gestern hat die Polizeiwache Lüdenscheid eine Schwerpunktkontrolle zur Ablenkung im Straßenverkehr durchgeführt und von 10.45-16.45 Uhr an der Lennestraße und der Heedfelder Straße in die Fahrzeuge geschaut. 74 mal wurde hier mit der Haltekelle gewunken: es drohen wegen der Handynutzung beim Fahren nun 100 Euro Bußgeld, der Punkt in Flensburg ist inklusive. Zudem wurden auch noch 15 Fälle vom ...

mehr