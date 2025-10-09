PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher verschreckt

Menden (ots)

Unbekannte hebelten on der vergangenen Nacht ein Fenster zu einer Autowerkstatt am Hönnenwerth auf und lösten somit einen Alarm aus, die Polizei erhielt kurz vor 2 Uhr morgens Kenntnis über den Einbruchsversuch und konnte niemanden mehr antreffen (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

