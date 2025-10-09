Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbrecher verschreckt
Menden (ots)
Unbekannte hebelten on der vergangenen Nacht ein Fenster zu einer Autowerkstatt am Hönnenwerth auf und lösten somit einen Alarm aus, die Polizei erhielt kurz vor 2 Uhr morgens Kenntnis über den Einbruchsversuch und konnte niemanden mehr antreffen (lubo)
