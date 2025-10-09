Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 74 Handysünder in 6 Stunden

Lüdenscheid (ots)

Gestern hat die Polizeiwache Lüdenscheid eine Schwerpunktkontrolle zur Ablenkung im Straßenverkehr durchgeführt und von 10.45-16.45 Uhr an der Lennestraße und der Heedfelder Straße in die Fahrzeuge geschaut. 74 mal wurde hier mit der Haltekelle gewunken: es drohen wegen der Handynutzung beim Fahren nun 100 Euro Bußgeld, der Punkt in Flensburg ist inklusive. Zudem wurden auch noch 15 Fälle vom Missachten des Rotlichts festgestellt, drei mal droht ein Fahrverbot. Fünf Verkehrsteilnehmer waren zudem nicht angeschnallt. Im Rahmen der Kontrollaktion wurden auch weitere Verstöße festgestellt, sodass gestern 110 Verwarn- oder Bußgelder erhoben wurden. Ein E-Scooter-Fahrer an der Lennestraße fiel ebenso auf, ein Drogentest war positiv und der Roller war nicht versichert. Die Weiterfahrt wurde hier beendet. Auch künftig wird es zu solchen Kontrollen kommen, Ziel ist die Unfallbekämpfung und Stärkung der Verkehrssicherheit. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell