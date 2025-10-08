PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MK: Unfallflucht nach dem Sturz eines Motorradfahrers

Iserlohn (ots)

Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag nach dem Fahrer eines schwarzen Kia. Ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Menden war gegen 6.40 Uhr auf der Sümmerner Straße unterwegs in Richtung Stadtmitte. Gegenüber der Einmündung Ossenkämpers Ufer fuhr ein schwarzes Fahrzeug plötzlich vom rechten Seitenstreifen an. Der Motorradfahrer bremste, stürzte und blieb nach eigenen Angaben nur Zentimeter hinter dem dem Kia auf die Straße liegen. Der Pkw-Fahrer kümmerte sich nicht um den Unfall und fuhr ab. Der unter Schock stehende Motorradfahrer sammelte Teile seines Motorrades ein und fuhr ebenfalls wieder los. Erst auf der Arbeitsstelle spürte er Schmerzen und begab sich am nächsten Morgen ins Krankenhaus und zur Polizei, um Anzeige zu erstatten. Bei dem gesuchten Fahrzeug handelt sich um einen schwarzen Kia, möglicherweise einen SUV, mit MK-Kennzeichen und eingeschaltetem Standlicht. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die den Sturz oder den auf der Straße liegenden Motorradfahrer gesehen haben, sich zu melden unter Telefon 9199-0. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

