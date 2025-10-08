Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Trickdiebe und Einbrecher

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte wollten am Zeppelingymnasium einbrechen. Ein Angestellter bemerkte am Dienstagmittag die Hebelmarken an einem Fenster, laut einer Anwohnerin waren in der Nacht auf Dienstag auch Geräusche auf dem Gelände zu hören. Die Polizei ermittelt wegen des versuchten Einbruchs und bittet Zeugen um ihre Hinweise.

Ein diebisches Trio wurde gestern gegen 11.30 Uhr bei einem Discounter am Sternplatz beobachtet. Demnach hätte ein Mann die Kassiererin abgelenkt, ein anderer Mann trug währenddessen Waren aus dem Geschäft, vor welchem ein Dritter wartete. Die Polizei konnte durch Hinweise von Zeugen zwei Tatverdächtige nahe des Busbahnhofes antreffen, die beiden Männer (66J aus Lüdenscheid und 48J aus Ostfriesland) stritten die Vorwürfe ab, Diebesgut hatten sie nicht dabei. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts des Bandendiebstahls ermittelt, der Dritte im Bunde wurde nicht mehr angetroffen. Die Waren seien in drei rosafarbenen Paketen aus dem Laden entwendet worden, die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise. Der dritte Tatverdächtige wird beschrieben als etwa 30-35 Jahre alt und schlank, er trage einen Dreitagebart und sei mit einer schwarzen Jeans und schwarzer Winterjacke bekleidet gewesen. (lubo)

