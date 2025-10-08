PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrer unter Alkoholeinfluss

Hemer (ots)

Die Polizei hat in der vergangenen Nacht um 0.20 Uhr einen Pkw auf der Mendener Straße kontrolliert. Den Beamten schlug direkt Alkoholgeruch entgegen. Alkohol- und Drogenvortests erhärteten den Verdacht, dass der 40-jährige Fahrer nicht nüchtern am Steuer saß. Die Polizeibeamten beschlagnahmten den Führerschein des Fahrers gegen seinen Protest und untersagten die Nutzung von Fahrzeugen. Er wurde zur Wache gebracht, wo ihm ein Arzt Blutproben abnahm. Die Ergebnisse werden zeigen, ob die erlaubten Werte überschritten wurden. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

