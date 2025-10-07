PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Donnerstag: Bekämpfung des Taschendiebstahls

Märkischer Kreis (ots)

Ein erfolgter Taschendiebstahl ist, ähnlich wie ein Einbruch, für viele ein einschneidendes Erlebnis. Neben dem materiellen Verlust nimmt häufig aufgrund des unmittelbaren Eingriffes in die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger auch das allgemeine Sicherheitsgefühl Schaden. Die Fallzahlenentwicklung in Nordrhein-Westfalen ( NRW ) im Bereich des Taschendiebstahls ist im Jahr 2024 mit 39.757 Fällen im Vergleich zum Jahr 2023 mit 39.519 Fällen weiterhin steigend, so dass wir weiterhin auf starke Prävention setzen. Am Donnerstag werden daher durch Kolleginnen und Kollegen in den Stadtgebieten Flyer verteilt, Gespräche gesucht, Plakate aufgehangen und auch ein Beratungstelefon ist von 14-19 Uhr erreichbar: unter 02372 9099 5511 kann jeder anrufen, und mit unserer Kripo ins Gespräch kommen, um sich von unserer Kriminalprävention zur Vorbeugung vor Straftaten beraten zu lassen. Wertvolle Tipps gibt es zudem auf unserer Themenseite: https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs (lubo)

