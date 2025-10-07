Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruchsalarm an der Schule
Lüdenscheid (ots)
Auf Grund eines Alarms wurde die Polizei in der vergangenen Nacht gegen 1.20 Uhr zur Realschule Am Schäferland gerufen. Wie sich herausstellte, wurde an einem Fenster im Erdgeschoss gehebelt, Täter waren nicht mehr vor Ort. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der Nacht etwas beobachtet haben. (lubo)
