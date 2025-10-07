Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrüger an der Tür

Navi geklaut

Hemer (ots)

Unbekannte haben gestern Vormittag gegen 10:30 Uhr bei einer Dame an der Ihmerter Straße geklingelt und versucht, in ihr Haus einzudringen. Sie würden gerne Dinge an ihrem Haus verändern und sich das Ganze am besten von Innen anschauen, mit der Anwohnerin war dies jedoch nicht zu machen und die beiden Männer fuhren mit einem weißen Lieferwagen davon. Die Polizei geht von einem Betrugsversuch aus und rät davon ab, fremden Leuten unter merkwürdigen Vorwänden Zutritt ins Eigenheim zu gestatten. In diesem Fall handelt es sich um zwei Männer mit dunkelblonden Haaren, einer war 165-175cm groß, der andere Mann etwa 175-185cm. Hinweise zu den Personen oder dem Fahrzeug nimmt die Polizei entgegen.

In der Nacht auf Montag wurde ein BMW an der Bachstraße durchwühlt. Offenbar wurde die Scheibe eingeschlagen und ein Navigerät entwendet, die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. (lubo)

