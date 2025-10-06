PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MK: Einbrüche - Einbruchversuch - E-Scooter gestohlen

Menden (ots)

Am Samstag zwischen 15.30 und 23 Uhr haben Unbekannte an der Landwehr eine Kellertür eines Wohnhauses aufgehebelt und das mehrgeschossige Gebäude durchsucht. Auf allen Etagen wurden Schränke und Schubladen durchwühlt. Der oder die Täter erbeuteten Bargeld.

Zwei Unbekannte haben am Freitagmorgen versucht, die Schaufensterscheibe eines Goldschmiedes am Westwall einzuschlagen. Zeugen hörten kurz vor 3.30 Uhr laute Geräusche, schauten aus dem Fenster und sahen die beiden dunkel gekleideten Personen. Als sie die Personen ansprachen, flüchteten sie auf E-Scooter und Fahrrad in Richtung Bahnhof. Eine Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. (cris) In der Nacht zum Freitag oder im Laufe des folgenden Vormittags ist ein Unbekannter an der Wunne in einen schwarzen VW Polo eingedrungen. Der Täter erbeutete eine Bauchtasche mit Geld und Papieren.

Am Donnerstag zwischen 19.40 und 19.50 Uhr wurde an der Unteren Promenade ein E-Scooter gestohlen, der abgeschlossen vor einem Supermarkt stand.

Zwischen Donnerstagabend und Sonntagnachmittag verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zugang zu einer Garage an der Mühlenbergstraße. Entwendet wurde nichts, so dass lediglich Sachschaden entstand. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren