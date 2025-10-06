PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Handwerkerfahrzeuge geplündert

Is.-Letmathe (ots)

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagabend wurden in Letmathe mehrere Werkzeug- oder Handwerker-Fahrzeuge aufgebrochen bzw. aufgeschnitten. An der Bachstraße plünderten sie am Donnerstag zwischen 21.30 und 21.40 Uhr einen Opel Vivaro und transportierten diverse Koffer und Werkzeuge (Bohrhammer, Bohrschrauber, Beschriftungsgeräte, Staubsauger und Kabeltrommeln u.a.) ab. Der Diebstahl wurde in diesem Fall sehr zeitnah bemerkt. In der Zeit zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 14 Uhr, knackten Diebe an der Berliner Allee einen Ford Transit Custom und stahlen Akkuschrauber, Pinselkoffer und Alukoffer mit diversen Werkzeugen. Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmittag muss der nächste Einbruch stattgefunden haben: An der Berliner Allee verschafften sich die Täter Zugang zu einem Ford Transit und packten diverse Werkzeugkoffer, Akkuschrauber, Bohrmaschinen und Steckschlüsselsatz sowie AirPods ein. Zwischen Mittwoch, 13 Uhr, und Freitag, 19.30 Uhr, fand Einbruch Nr. 4 Vor dem Hopey statt. Was die Diebe aus dem Opel Vivaro gestohlen haben, war bei der Anzeigenaufnahme durch die Polizei nicht festzustellen. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat verdächtige Umladeaktionen beobachtet? Hinweise bitte unter Telefon 02371/9199-0. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 06.10.2025 – 14:45

    POL-MK: Renovierung der Polizeiwache

    Letmathe (ots) - Die Polizei in Letmathe darf sich künftig eines modernisierten Arbeitsplatzes erfreuen. Durch Renovierungsarbeiten, die voraussichtlich bis zum Jahreswechsel andauern, werden die Räumlichkeiten somit für den Polizeidienst und gute Arbeitsbedingungen weiter ertüchtigt. Durch die damit verbundenen Arbeiten wird die Wache ab dem kommenden Mittwoch daher für den Besucherverkehr geschlossen sein, um die ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 14:42

    POL-MK: Zeugensuche nach Brand

    Kierspe (ots) - Freitagmorgen wurde gegen 6 Uhr ein Brand an einem leerstehenden Haus im Bereich Schnörrenbach festgestellt. Die Feuerwehr löschte den Brand im Obergeschoss des seit längerer Zeit leerstehenden Hauses und hält eine Selbstentzündung für unwahrscheinlich. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Brandursache und bittet Zeugen um Hinweise, verletzt wurde niemand. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 14:41

    POL-MK: Schläge und Einbruch

    Balve (ots) - Im Rahmen einer Oktoberfestfeierlichkeit ermittelt die Polizei nach drei mutmaßlichen Körperverletzungen. In der Nacht auf Sonntag wurde die Polizei um Mitternacht zur Balver Höhle gerufen, wo es zu einem Gerangel gekommen sei. Ein 19 Jahre alter Neuenrader besuchte eine Feierlichkeit und sei im Rahmen einer Rangelei zwischen mehreren Personen mit der Faust gegen den Kopf geschlagen worden, er war deutlich alkoholisiert. Ein 27 Jahre alter Neuenrader habe ...

    mehr
