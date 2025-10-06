Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Handwerkerfahrzeuge geplündert

Is.-Letmathe (ots)

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagabend wurden in Letmathe mehrere Werkzeug- oder Handwerker-Fahrzeuge aufgebrochen bzw. aufgeschnitten. An der Bachstraße plünderten sie am Donnerstag zwischen 21.30 und 21.40 Uhr einen Opel Vivaro und transportierten diverse Koffer und Werkzeuge (Bohrhammer, Bohrschrauber, Beschriftungsgeräte, Staubsauger und Kabeltrommeln u.a.) ab. Der Diebstahl wurde in diesem Fall sehr zeitnah bemerkt. In der Zeit zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 14 Uhr, knackten Diebe an der Berliner Allee einen Ford Transit Custom und stahlen Akkuschrauber, Pinselkoffer und Alukoffer mit diversen Werkzeugen. Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmittag muss der nächste Einbruch stattgefunden haben: An der Berliner Allee verschafften sich die Täter Zugang zu einem Ford Transit und packten diverse Werkzeugkoffer, Akkuschrauber, Bohrmaschinen und Steckschlüsselsatz sowie AirPods ein. Zwischen Mittwoch, 13 Uhr, und Freitag, 19.30 Uhr, fand Einbruch Nr. 4 Vor dem Hopey statt. Was die Diebe aus dem Opel Vivaro gestohlen haben, war bei der Anzeigenaufnahme durch die Polizei nicht festzustellen. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat verdächtige Umladeaktionen beobachtet? Hinweise bitte unter Telefon 02371/9199-0. (cris)

