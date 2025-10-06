Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Renovierung der Polizeiwache

Letmathe (ots)

Die Polizei in Letmathe darf sich künftig eines modernisierten Arbeitsplatzes erfreuen. Durch Renovierungsarbeiten, die voraussichtlich bis zum Jahreswechsel andauern, werden die Räumlichkeiten somit für den Polizeidienst und gute Arbeitsbedingungen weiter ertüchtigt. Durch die damit verbundenen Arbeiten wird die Wache ab dem kommenden Mittwoch daher für den Besucherverkehr geschlossen sein, um die Maßnahmen schnellstmöglich umzusetzen. Die Polizei im Märkischen Kreis begrüßt diesen Schritt und sagt klar: Für Bürgerinnen und Bürger ergeben sich in Hinblick auf die Sicherheit in der Stadt keine Einschränkungen, die Polizei ist nach wie vor gleichermaßen stark auf der Straße präsent. Für etwaige persönliche Anliegen, die auf einer Dienststelle vorgetragen werden sollen, werden Besucherinnen und Besucher der Wache über die Dauer der Renovierung gebeten, eine der nächstgelegenen umliegenden Dienstgebäude aufzusuchen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell