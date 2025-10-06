PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Brand

Kierspe (ots)

Freitagmorgen wurde gegen 6 Uhr ein Brand an einem leerstehenden Haus im Bereich Schnörrenbach festgestellt. Die Feuerwehr löschte den Brand im Obergeschoss des seit längerer Zeit leerstehenden Hauses und hält eine Selbstentzündung für unwahrscheinlich. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Brandursache und bittet Zeugen um Hinweise, verletzt wurde niemand. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

