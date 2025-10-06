PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Täter beschmieren Enforcement Trailer

Meinerzhagen (ots)

Unbekannte Täter beschmierten zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen einen Enforcement Trailer des Märkischen Kreises. Das Fahrzeug zur Geschwindigkeitsüberwachung stand an der L528 (Weststraße). Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise zu den Tätern nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

