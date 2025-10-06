Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Täter beschmieren Enforcement Trailer
Meinerzhagen (ots)
Unbekannte Täter beschmierten zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen einen Enforcement Trailer des Märkischen Kreises. Das Fahrzeug zur Geschwindigkeitsüberwachung stand an der L528 (Weststraße). Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise zu den Tätern nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen. (dill)
