Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Rücknahme der Suche nach vermisster 16-Jähriger
Menden (ots)
Bezugsmeldung:
02.10.2025 - 07:28 POL-MK: Suche nach Vermisster 16-Jähriger (gelöscht)
Die Vermisste wurde angetroffen und ist wieder zuhause. Die Polizei hat die Suche daher eingestellt und dankt allen Hinweisgebern. (dill)
