Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gebäudebrand und Taschendiebstähle

Kierspe (ots)

Am 3.10., gegen 6 Uhr, geriet ein leerstehendes Gebäude in der Schnörrenbach in Brand. Die Feuerwehr führte Löscharbeiten durch. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise entgegen. (dill)

An der Dr.-Hans-Wernscheid-Straße kam es Donnerstag zu mindestens zwei Taschendiebstählen am dortigen Einkaufszentrum. In einem Fall beobachteten Zeugen zwei ca. 18 Jahre alte Frauen mit Kopftüchern, die sich im Umfeld der später Bestohlenen verdächtig verhalten hatten. In beiden Fällen entwendeten die Täter Geldbörsen. Die Taten fanden zwischen 15 und 18 Uhr statt. Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen. (dill)

