Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tankstellendiebe gesucht

Neuenrade (ots)

Alarm an der Tankstelle: heute früh um kurz nach 3 Uhr wollten Unbekannte eine Tankstelle an der Werdohler Straße plündern und wurden durch einen Alarm verscheucht. Drei maskierte Personen machten sich an einer Tür mit Werkzeugen zu schaffen gelangten ins Innere, brachen den Einbruch nach der Alarmauslösung jedoch ab und flüchteten mutmaßlich mit einem Auto. Die Polizei ermittelt nun zu der Tat und bittet aufmerksame Zeugen um ihre Hinweise. (lubo)

