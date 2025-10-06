Letmathe (ots) - Die Polizei in Letmathe darf sich künftig eines modernisierten Arbeitsplatzes erfreuen. Durch Renovierungsarbeiten, die voraussichtlich bis zum Jahreswechsel andauern, werden die Räumlichkeiten somit für den Polizeidienst und gute Arbeitsbedingungen weiter ertüchtigt. Durch die damit verbundenen Arbeiten wird die Wache ab dem kommenden Mittwoch daher für den Besucherverkehr geschlossen sein, um die ...

mehr