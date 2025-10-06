Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Menden (ots)
1. Messstelle
Ort Menden-Lendringsen, Paschesiepen Zeit 06.10.2025, 07:10 Uhr bis 08:30 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 57 Verwarngeldbereich 14 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 54 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK
2. Messstelle
Ort Menden, Provinzialstraße Zeit 06.10.2025, 09:05 Uhr bis 11:00 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 669 Verwarngeldbereich 18 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 70 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo)
