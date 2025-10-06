PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schlägerei - Streit - Kamera gestohlen

Altena (ots)

Während des Aufbaus des Flohmarktes kam es am Freitag gegen 5.20 Uhr in Höhe Lennestraße 12 zu einer Schlägerei. Mehrere Männer schlugen und traten auf einen am Boden liegenden, 60-jährigen Mann ein. Nach den Beobachtungen von Flohmarkt-Teilnehmern soll das Opfer zuvor einen der anderen Männer geschlagen und beim Aufbau der Stände gestört haben. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Das stark alkoholisierte Opfer wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus transportiert.

Trotz Hausverbots haben zwei 27 und 31 Jahre alte Männer am späten Freitagnachmittag eine Gaststätte am Markaner betreten. Als der Wirt sie nach draußen schicken wollte, sprang ihm ein anderer Gast zur Seite. Die beiden alkoholisierten Männer beschimpften den Zeugen daraufhin drohten ihm Schläge an und schubsten ihn durch die Kneipe. Der 31-Jährige wurde auch gegenüber der hinzu gerufenen Polizei aggressiv. Weil er bereits zuvor während des Flohmarktes in der Innenstadt aufgefallen war, nahmen ihn die Polizeibeamten zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Eine Richterin bestätigte die Ingewahrsamnahme. Sein Begleiter erhielt einen Platzverweis. Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung.

Ein älterer Mann mit Rollator hat einer Flohmarkt-Händlerin am Freitagmorgen eine Digitalkamera gestohlen. Die Kamera stand eigentlich nicht zum Verkauf. Der auf ein Alter zwischen 75 und 80 Jahren geschätzte Mann griff die Kamera gegen 11.30 Uhr und steckte sie in seine Jacke. Kurz darauf kam er erneut an dem Stand vorbei. Eine Zeugin erkannte ihn und konfrontierte ihn mit dem Diebstahls-Vorwurf. Zunächst behauptete er, es sei seine Kamera. Schließlich gab er die Kamera zurück. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. (cris)

