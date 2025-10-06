Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mutmaßliche Metalldiebe flüchten vor der Polizei

Hemer (ots)

Die Polizei hat am Sonntag mutmaßliche Metalldiebe von Hemer über die A 46 bis zur Raiffeisenstraße verfolgt und zwei Männer festgenommen.

Am frühen Sonntagmorgen wurde in eine Firma an der Edelburg eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zutritt zu einer Lagerhalle und transportierten Messingblöcke ab. Sie legten einen Teil ihrer Beute am Rand eines Trampelpfades ab. Die Polizei nahm gegen Mittag eine Anzeige auf und dokumentierte Spuren.

Gegen 15 Uhr bemerkten Mitarbeiter der Firma erneut Fremde am Firmengelände. Sie riefen die Polizei und gaben das Kennzeichen des verdächtigen Pkw durch. Eine Polizeistreife entdeckte das Fahrzeug und gab dem Fahrer Anhaltesignale. Doch der Fahrer des champagnerfarbenen Audi mit polnischem Kennzeichen gab Gas, überfuhr eine rote Ampel, überholte mit Höchstgeschwindigkeit mehrere vorausfahrende Fahrzeuge trotz Gegenverkehrs und bog auf die Autobahn 46 ab. An der Anschlussstelle Iserlohn-Zentrum verließ das Fahrzeug die Autobahn. Die Fahrt endete an der Raiffeisenstraße in einer Sackgasse.

Vor den Augen der Polizeibeamten stiegen vier Personen aus und flüchteten in verschiedene Richtungen. Der ungesicherte Audi rollte rückwärts gegen einen Streifenwagen. Die Polizei setzte bei der anschließenden Fahndung auch einen Hubschrauber ein. Weil einer der Tatverdächtigen über die Bahnstrecke flüchtete, wurde der Bahnverkehr gestoppt. Die Polizeibeamten konnten zwei Tatverdächtige vorläufig festnehmen. Es handelt sich um einen 19-jährigen, in Dortmund gemeldeten Mann sowie einen 26-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Der mutmaßliche Fahrer des Fluchtfahrzeugs hat keine Fahrerlaubnis. Die Polizei ermittelt wegen Bandendiebstahls aus Fabrikations- und Lagerräumen, Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Die Polizei sucht nach Zeugen, denen der Audi oder andere verdächtige Fahrzeuge möglicherweise bereits in der Nacht in Hemer aufgefallen sind. Im Zusammenhang mit der rasanten Flucht bittet die Polizei darum, dass sich möglicherweise gefährdete Verkehrsteilnehmer melden. Hinweise bitte unter Telefon 02372/9099-0.

In der Nacht zum Donnerstag oder im Laufe des Donnerstagmorgens sind Unbekannte in das Seniorenzentrum an der Parkstraße eingebrochen. Unbekannte verschafften sich Zugang zu dem Gebäude und versuchten, einen Medikamentenschrank zu öffnen. Das misslang, so dass lediglich Sachschaden entstand.

Unbekannte verschafften sich in den vergangenen Wochen Zugang zum Keller eines Mehrfamilienhauses an der Breslauer Straße und brachen Vorhängeschlösser von zwei Abteilen auf. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme durch die Polizei gab es keine Erkenntnisse zur möglichen Beute.

Im Laufe der vergangenen Woche wurde an der Schützenstraße versucht, die Tür eines Wohnwagens und ein Fenster aufzubrechen.

In der Nacht zum Montag wurde an der Bachstraße eine Scheibe eines parkenden, grauen BMW 320L eingeschlagen, der Wagen durchwühlt und die Multimedia-Konsole gestohlen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell