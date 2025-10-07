POL-MK: Einbruch im Bürgerzentrum

Hemer (ots) - Unbekannte haben gestern Vormittag gegen 10:30 Uhr bei einer Dame an der Ihmerter Straße geklingelt und versucht, in ihr Haus einzudringen. Sie würden gerne Dinge an ihrem Haus verändern und sich das Ganze am besten von Innen anschauen, mit der Anwohnerin war dies jedoch nicht zu machen und die beiden Männer fuhren mit einem weißen Lieferwagen davon. Die Polizei geht von einem Betrugsversuch aus und ...

