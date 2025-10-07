Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch im Bürgerzentrum
Kierspe (ots)
An der Fritz-Linde-Straße wurde über den gestrigen Nachmittag in einem dortigen Bürgerzentrum eingebrochen. Unbekannte brachen Türen im Inneren auf und durchwühlten Schränke, gestohlen wurde nichts. Nun sucht die Polizei Zeugen, die zwischen 12.30-17.30 Uhr etwas beobachtet haben. (lubo)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell