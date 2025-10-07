Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dieb hat Sonnenschutz

Schuhverlust bei Fluchtversuch

Iserlohn (ots)

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen wurde ein 2,50m großer Sonnenschirm einer Bäckerei an der Osemundstraße entwendet. Die Polizei sucht Zeugen zum Geschehen.

Gestern floh ein Ladendieb aus einem Supermarkt an der Untergrüner Straße durch ein Fenster. Der Mann wurde durch einen Ladendetektiv beim Diebstahl erwischt und in einen Büroraum verbracht, wo man die Angelegenheit klären wollte. Der Unbekannte jedoch öffnete das Fenster und wollte flüchten, er wurde an seinem Gürtel festgehalten. Hierbei soll er sich jedoch mit den Armen an einem vor dem Fenster stehenden Auto festgeklammert und weggezogen haben, worauf ihm die Flucht gelang. Dabei verlor er einen Schuh, die Polizei konnte ihn nicht mehr antreffen. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden, nun werden Zeugen gesucht, die den Mann mit einem Schuh gegen 14.20 Uhr gesehen haben. Er soll mit Jeans, schwarzer Weste und schwarzem Oberteil, sowie einer Umhängetasche bekleidet gewesen sein. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls und Sachbeschädigung. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell