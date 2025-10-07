POL-MK: Laptop gestohlen

Iserlohn (ots) - Zwischen Samstagabend und Montagmorgen wurde ein 2,50m großer Sonnenschirm einer Bäckerei an der Osemundstraße entwendet. Die Polizei sucht Zeugen zum Geschehen. Gestern floh ein Ladendieb aus einem Supermarkt an der Untergrüner Straße durch ein Fenster. Der Mann wurde durch einen Ladendetektiv beim Diebstahl erwischt und in einen Büroraum verbracht, wo man die Angelegenheit klären wollte. Der ...

