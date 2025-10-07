Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Laptop gestohlen
Menden (ots)
In Bösperde wurde an der Kleinen Heide ein Laptop aus einem Auto entwendet. Vermutlich gelangten die Täter durch das gewaltsame Öffnen einer Scheibe an das Innere des Fahrzeuges, die Tat geschah von Freitag auf Samstag. Hinweise nimmt die Polizei entgegen, Wertsachen sollten, wenn vermeidbar, nicht im vermeintlich sicheren Auto gelagert werden. (lubo)
