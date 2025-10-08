PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit 101 km/h durch die geschlossene Ortschaft: Fahrverbot - Geschwindigkeitskontrollen der Polizei

Plettenberg/ Menden (ots)

Geschwindigkeitskontrollen in Plettenberg und Menden - mehrere Verstöße festgestellt

Am Dienstag, den 07.10.2025, führte die Polizei an zwei Standorten im Märkischen Kreis Geschwindigkeitsmessungen durch.

In Plettenberg, Kroppstraße (K 5), wurden im Zeitraum von 9:44 bis 17:30 Uhr insgesamt 1.165 Fahrzeuge kontrolliert. In der Folge werden 85 Verwarnungen ausgesprochen und 17 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. In zwei Fällen wird das zu Fahrverboten führen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 101 km/h bei erlaubten 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft. Es handelte sich um einen Pkw mit Zulassung im Märkischen Kreis.

In Menden-Asbeck, Berger Weg, fand die Kontrolle von 13:30 bis 18:30 Uhr statt. Hier wurden 270 Fahrzeuge gemessen. Das führt zu 55 Verwarnungen sowie 23 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Auch hier werden voraussichtlich zwei Fahrverbote ausgesprochen. Der höchste Verstoß wurde mit 64 km/h bei erlaubten 30 km/h innerorts festgestellt. Es handelte sich um ein Motorrad mit Zulassung im Märkischen Kreis.

Die Polizei wird auch weiterhin regelmäßig Geschwindigkeitskontrollen durchführen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. In der dunklen Jahreszeit mit Nebel, Blendungen und nassen, rutschigen Straßen sollten Autofahrer ihre Fahrweise anpassen. #LEBEN

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

