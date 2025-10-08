POL-MK: Kabeldiebe gesucht

Lüdenscheid (ots) - Unbekannte wollten am Zeppelingymnasium einbrechen. Ein Angestellter bemerkte am Dienstagmittag die Hebelmarken an einem Fenster, laut einer Anwohnerin waren in der Nacht auf Dienstag auch Geräusche auf dem Gelände zu hören. Die Polizei ermittelt wegen des versuchten Einbruchs und bittet Zeugen um ihre Hinweise. Ein diebisches Trio wurde gestern gegen 11.30 Uhr bei einem Discounter am Sternplatz beobachtet. Demnach hätte ein Mann die Kassiererin ...

