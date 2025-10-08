Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Kabeldiebe gesucht
Menden (ots)
Unbekannte haben in der Nacht auf Montag ein etwa 70m langes Starkstromkabel vom Gelände einer Schule am Margueritenweg gestohlen. Das Kabel versorgt eigentlich einen Container mit Strom, eine Angestellte stellte den Diebstahl fest. Nun sucht die Polizei Zeugen, die in der fraglichen Nacht etwas beobachtet haben. (lubo)
