Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Mutmaßliche Einbrecher verschreckt
Plettenberg (ots)
Am gestrigen Abend wurde ein Anwohner der Hallenbergstraße auf zwei maskierte Männer auf seinem Grundstück aufmerksam. Gegen 20.20 Uhr rief er die Polizei, nachdem ein Bewegungsmelder für Licht vor seinem Gebäude sorgte. Er konnte zwei Männer mit Skimaske erkennen, die dann davonliefen. Die Polizei konnte die Männer nicht mehr antreffen und bittet nun Zeugen um Hinweise. (lubo)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell