Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessung der Polizei

Menden (ots)

Am Mittwoch, 8. Oktober, führte die Polizei MK zwischen 11:45 Uhr eine 17:30 Uhr eine stationäre Geschwindigkeitsüberwachung am Schwitter Weg in Menden durch. Die Messung erfolgte mittels ESO-Radartechnik.

Insgesamt wurden 1.846 Fahrzeuge kontrolliert. An dieser Stelle gilt ein Tempolimit von 30 km/h (innerorts). Dabei stellten die Beamten 191 Verstöße im Verwarngeldbereich fest. In 22 Fällen mussten Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt werden. Fahrverbote wurden nicht verhängt.

Der höchste gemessene Wert betrug 60 km/h. Das betroffene Fahrzeug war ein Pkw, zugelassen im Märkischen Kreis (MK). Mit dem Herbstbeginn gehen veränderte Straßenverhältnisse einher. Nasses Laub, Regen, Nebel und eine früher einsetzende Dunkelheit erhöhen das Unfallrisiko. Die Polizei Märkischer Kreis appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, ihre Geschwindigkeit die Wetter- und Straßenbedingungen anzupassen, ausreichend Abstand zu halten und stets mit erhöhter Aufmerksamkeit unterwegs zu sein. Fahren Sie vorsichtig - zu Ihrer Sicherheit und der anderer. #LEBEN (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

