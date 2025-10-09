PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nach Tempokontrolle acht Fahrverbote - Spitzenreiter: 85 statt 30 km/h

Altena (ots)

Acht Fahrerinnen und Fahrer, die am Mittwochmorgen zu schnell über die Ihmerter Straße gefahren sind, müssen mit Fahrverboten rechnen.

Die Polizei hat zwischen 8.35 und 12.15 Uhr in Evingsen die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer gemessen. Sehr viele Fahrzeuge waren zu schnell. Die ESO-Anlage (Einseitensensor) der Polizei erfasste in beiden Fahrtrichtungen insgesamt 602 Fahrzeuge. 80 Verkehrsteilnehmer kommen mit einem Verwarngeld von 30 bzw. 50 Euro davon. 70 Fahrerinnen und Fahrern droht eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige. In diesem Fall werden neben dem Bußgeld Verwaltungsgebühren fällig. Hinzu kommt ein Punkt im Fahreignungsregister, besser bekannt als "Verkehrssünderkartei", in Flensburg. Acht Fahrerinnen oder Fahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Der Spitzenreiter, ein Fahrzeug mit MK-Kennzeichen, wurde mit 85 statt der vorgeschriebenen 30 km/h gemessen. Das wird ihn oder sie mindestens 560 Euro Bußgeld zuzüglich Verwaltungsgebühren kosten. Hinzu kommen zwei Punkte in Flensburg und zwei Monate Fahrverbot.

Die Polizei mahnt noch einmal zur Vorsicht. Zu hohe Geschwindigkeit bleibt eine der Hauptursachen für schwere und schwerste Verkehrsunfälle. Auch die erlaubte Höchstgeschwindigkeit kann deutlich zu schnell sein bei herbstlichen Verkehrsverhältnissen. Die nasse Fahrbahn verlängert Bremswege. Dunkelheit, Regen oder Nebel erschweren die Sicht. #LEBEN (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

