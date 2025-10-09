Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Auto geknackt
Kierspe (ots)
Im Hofe wurde die Scheibe eines VWs eingeschlagen. In der Nacht auf Mittwoch gelangten Unbekannte so in den Besitz persönlicher Dokumente und einer EC-Karte, die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. (lubo)
