Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auto geknackt

Kierspe (ots)

Im Hofe wurde die Scheibe eines VWs eingeschlagen. In der Nacht auf Mittwoch gelangten Unbekannte so in den Besitz persönlicher Dokumente und einer EC-Karte, die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

