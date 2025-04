Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Polizei sucht Zeugen um eine Verkehrsunfallflucht aufzuklären

Sonsbeck (ots)

Am vergangenen Mittwoch (9. April) gegen 17.40 Uhr ereignete sich auf der Hochstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 15-jähriger Kleinkraftradfahrer leichte Verletzungen erlitt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 15-jähriger Sonsbecker die Hochstraße, aus Richtung Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Gelderner Straße.

An der Kreuzung zur Raiffeisenstraße / Kevelaerer Straße fuhr von rechts ein Pkw in den Kreuzungsbereich ein, so dass der 15-Jährige mit seinem Mofa-Roller nach links ausweichen musste und ins Wanken geriet. Durch das Lenk- bzw. Ausweichmanöver verletzte sich der 15-Jährige leicht und hielt anschließend am Straßenrand an.

Der Pkw fuhr weiter geradeaus auf die Raiffeisenstraße und entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zu dem Pkw ist lediglich bekannt, dass es sich um ein graues Fahrzeug gehandelt hat.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenaussagen oder sachdienliche Hinweise an die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort (Tel.: 02842-934-0).

