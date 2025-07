Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Schwerin

Schwerin (ots)

Gegen 16:10 Uhr ereignete sich am heutigen Nachmittag in Schwerin ein Verkehrsunfall bei dem ein geschätzter Gesamtschaden von 10.000 Euro verursacht wurde. Zum Unfallzeitpunkt befuhr der 71-jährige Fahrer eines Pkw Seat die Hamburger Allee und wollte auf der rechten Linksabbiegerspur nach links auf die Straße Am Grünen Tal in Richtung Köpmarkt abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt war Lichtzeichenanlage nicht in Betrieb. Der 54-jährige Fahrer eines Pkw Ford befuhr zeitgleich die Straße Am Grünen Tal auf der rechten Fahrspur aus Richtung Köpmarkt kommend in Richtung Zoo. Beim Linksabbiegen übersah der Seat-Fahrer den vorfahrtsberechtigten Ford-Fahrer und stieß mit diesem zusammen. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden von etwa 10.000 Euro. Der Ford war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Dem Seat-Fahrer wurde die Fahrt zur nächstgelegenen Werkstatt gestattet. Die Fahrzeuginsassen blieben bei dem Unfall unverletzt. Die Unfallaufnahme war gegen 16:50 Uhr beendet. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

