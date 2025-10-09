Altena (ots) - Die Altenaer Polizei beteiligt sich in dieser Woche an der europaweiten Raodpol-Kontrollaktion "Focus on the Road". Die teuersten Folgen gibt es für einen Motorradfahrer, der sich der Polizeikontrolle entziehen wollte. Der 20-jährige Motorradfahrer fiel am Mittwoch um 17.44 Uhr auf der Bahnhofstraße in Höhe der Tankstelle auf, weil er an einer unübersichtlichen Stelle überholt hatte. Ein Streifenwagen ...

