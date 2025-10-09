Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Lüdenscheid (ots)
1. Messstelle
Ort Lüdenscheid, L692 Zeit 09.10.2025, 07:40 Uhr bis 12:30 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 1314 Verwarngeldbereich 44 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 10 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 63 km/h 30 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart LKW Zulassungsbehörde Polen
2. Messstelle
Ort Lüdenscheid, Talstraße B 229 Zeit 09.10.2025, 10:15 Uhr bis 12:15 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 1915 Verwarngeldbereich 32 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 77 km/h 50 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell