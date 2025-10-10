Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebisches Trio unterwegs

Herscheid (ots)

Ahornweg, Birkenweg, Auf dem Rode: hier waren Diebe unterwegs, es werden Zeugen gesucht. Auf dem Rode wurde in der Nacht auf Donnerstag versucht, in eine Garage von einem Einfamilienhaus gewaltsam einzudringen, was jedoch misslang. Ebenso wenige Hausnummer weiter: hier wollte man scheinbar die Haustür eines Einfamilienhauses aufhebeln, was ebenfalls misslang. Wie bei Nachschau auf einer Kamera festgestellt wurde, haben gegen kurz nach 3 Uhr am Donnerstagmorgen drei dunkel vermummte Männer auch die offene Garage betreten, jedoch nichts gestohlen. In der gleichen Nacht wurde zudem ein Garagentor am Birkenweg gewaltsam geöffnet, entwendet wurde auch hier nichts. Ebenfalls am Ahornweg: hier hat man ein Schloss beschädigt, um sich Zutritt zu einer Garage zu verschaffen, Beute gab es nicht. Wer hat etwas gesehen? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (lubo)

