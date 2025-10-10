Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Frau angefahren: Zeugensuche

Lüdenscheid (ots)

Am Morgen des 09.10.2025, gegen 05:32 Uhr, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer 53-jährigen Fußgängerin, welche die Fahrbahn im Bereich der Hochstraße (L561), Höhe der Hausnummer 36, (Fußgängerampel) überqueren wollte. Im Nachgang stellte die Fußgängerin fest, dass sie bei dem Zusammenstoß leicht verletzt worden war. Der Fahrzeugführer des PKW ist zum aktuellen Zeitpunkt unbekannt. Der Mann soll circa 55 Jahre alt, schlank und circa 180 cm groß sein. Bei dessen Fahrzeug soll es sich um einen silberfarbenen Mittelklassewagen handeln (Kompaktklasse bis Kombilimousine). Zeugen des Verkehrsunfalls oder unbekannte Fahrzeugführer werden gebeten sich bei der örtlichen Polizei unter der bekannten Telefonnummer zu melden.

