Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher an Schulen

Iserlohn / Hemer (ots)

Iserlohn

In der vergangenen Nacht gegen 1.15 Uhr rückte die Polizei wegen eines Einbruchalarms zu einer Schule am Kalkofen aus, an einem Fenster wurde Hebelspuren entdeckt. Mögliche Tatverdächtige konnten in der Nähe nicht mehr angetroffen werden, die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. (lubo)

Hemer

In der Nacht auf Donnerstag haben sich Unbekannte Zutritt in die Europaschule in Hemer verschafft. Über ein Fenster gelangten sie in einen Büroraum und durchwühlten diesen, es wurde Bargeld entwendet. Nun ermittelt die Kriminalpolizei in der Angelegenheit und bittet Zeugen um Hinweise. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell