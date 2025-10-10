Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbrecher an Schulen
Iserlohn / Hemer (ots)
Iserlohn
In der vergangenen Nacht gegen 1.15 Uhr rückte die Polizei wegen eines Einbruchalarms zu einer Schule am Kalkofen aus, an einem Fenster wurde Hebelspuren entdeckt. Mögliche Tatverdächtige konnten in der Nähe nicht mehr angetroffen werden, die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. (lubo)
Hemer
In der Nacht auf Donnerstag haben sich Unbekannte Zutritt in die Europaschule in Hemer verschafft. Über ein Fenster gelangten sie in einen Büroraum und durchwühlten diesen, es wurde Bargeld entwendet. Nun ermittelt die Kriminalpolizei in der Angelegenheit und bittet Zeugen um Hinweise. (lubo)
