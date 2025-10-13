Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nackter Mann sorgt für Ärger

Schüsse bei Hochzeitskorso

Plettenberg (ots)

Ein nackter Iserlohner (30) hat Freitagmittag einen Einsatz an der Maibaumstraße ausgelöst. Zeugen meldeten den komplett entkleideten Mann im Garten eines Wohnhauses. Wie sich später herausstellte, steht er im Verdacht, zuvor mehrere Beschädigungen verursacht zu haben, darunter ein Zaun sowie ein Pool. Als die Polizei eintraf, rannte er über mehrere Grundstücke davon. Die Polizisten konnten ihn schließlich einholen und fesseln. Sie brachten den aggressiven und stark verwirrten Delinquenten zur Wache und übergaben ihn dem Ordnungsamt. Der Tatverdächtige wurde schließlich zwangsweise in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und exhibitionistischer Handlungen ermittelt. (dill)

Zeugen riefen Samstagmittag die Polizei zur Berliner Straße. Sie hatten beobachtet, wie im Rahmen eines Hochzeitskorsos aus einem fahrenden BMW heraus geschossen wurde. Polizeibeamte fanden den Korso und durchsuchten die Fahrzeuge. Hierbei kam eine Schreckschusspistole zum Vorschein. Die Beamten stellten die Waffe sicher. Gegen den mutmaßlichen Schützen aus Plettenberg (22) wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. (dill)

