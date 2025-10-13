PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe bestehlen Senioren: Polizei gibt Tipps

Meinerzhagen (ots)

Eine Seniorin wurde Samstagmittag in einem Supermarkt an der Lindenstraße Opfer von Taschendieben. Während eine Frau sie auf Englisch in ein Gespräch verwickelte, entwendete ein unbekannter Mittäter die Geldbörse aus der im Einkaufswagen abgelegten Handtasche. Die Tat ereignete sich gegen 11.45 Uhr. Die Dame erstattete eine Stunde später Anzeige auf der Wache. Die Verdächtige war weiblich, 165-175 cm groß, etwa 35-40 Jahre alt, hatte dunkle Augen, langes mittelblondes Haar mit Mittelscheitel und Strähnen, trug einen hellbeigen Wollmantel, karrierter Schal, heller Pullover und machte einen sehr freundlichen und gepflegten Eindruck.

Nur eine halbe Stunde später kam ein älteres Ehepaar auf die Wache und erstatte ebenfalls Anzeige wegen Diebstahls. Das Paar wurde auf dem Parkplatz desselben Supermarktes angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Auch hier war kurze Zeit später die Geldbörse - dieses Mal aus der Jackentasche - verschwunden. Der unbekannte Täter war männlich, sprach gebrochen Deutsch, war zwischen 40 und 50 Jahren alt und hatte dunkle Haare.

Zum Schutz vor Taschendieben rät die Polizei: Tragen Sie Wertsachen stets eng am Körper und legen sie diese keinesfalls unbeobachtet z.B. am Rollator oder im Einkaufswagen ab. Halten Sie Ihre Taschen verschlossen. Taschendiebe arbeiten häufig im Team und nutzen Tricks zur Ablenkung. Bleiben Sie daher aufmerksam, wenn Sie von Fremden in ein Gespräch verwickelt werden. Tatorte sind besonders häufig belebte Orte, wie Bahnhöfe, Einkaufszentren oder auf Volksfesten und Konzerten. Nehmen Sie immer nur das Nötigste mit. Bewahren Sie Ihre Debitkarte niemals gemeinsam mit der zugehörigen PIN auf.

Hinweise zu den beiden Fällen nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

