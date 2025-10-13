PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autobrand und Einbrüche

Kierspe (ots)

An einem Wanderparkplatz in Kierspe Hölterhaus ist Sonntagabend ein Toyota ausgebrannt. Ein Dortmunder hatte das Fahrzeug geparkt und war im Wald unterwegs, dann wurde er gegen 19.30 Uhr von einem Mann auf das brennende Fahrzeug aufmerksam gemacht. Die Polizei ermittelt wegen einer möglichen Brandstiftung und sucht nun nach Zeugen. (lubo)

Über aufgehebelte Fenster drangen unbekannte Täter in den zurückliegenden Tagen in mehrere Gebäude im Stadtgebiet ein und machten teils Beute. Zwischen Freitag, 00.30 Uhr, und Samstag, 13.50 Uhr, war eine Gaststätte an der Thingslindestraße betroffen. Die Täter entwendeten Bargeld und Lebensmittel und flüchteten unerkannt. Am Denkmal traf es einen Kindergarten. Hier lag die Tatzeit zwischen Freitagabend und Sonntagmittag. Sie entwendeten einen Feuerlöscher und hinterließen mehrere hundert Euro Schaden. Am Nocken hatten die Täter ein Gemeindehaus zum Ziel. Hier machten sie scheinbar keine Beute. Für alle drei Taten werden Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

