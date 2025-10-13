Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe gesucht

Hemer (ots)

Am Lusebrink und an der Hauptstraße wurden von Samstag auf Sonntag zwei Heckscheiben geparkter Autos eingeschlagen. Wer hat etwas gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Hemer unter 0237290990 entgegen.

Sonntagfrüh um 4.30 Uhr beobachtete ein Sicherheitsdienstmitarbeiter mehrere vermummte Männer auf dem Gelände einer Metallfirma an der Hönnetalstraße. Sie flüchteten und hatten sich offenbar zuvor Zutritt zu dem Werksgelände verschafft, um Metall zu stehlen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell