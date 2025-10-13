PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitskontrollen im Kreisgebiet - zahlreiche Verstöße festgestellt

Märkischer Kreis (ots)

Am Montag, 13. Oktober 2025, führte die Polizei im Märkischen Kreis erneut umfangreiche Geschwindigkeitskontrollen durch. An insgesamt sechs Messstellen überprüften die Beamtinnen und Beamten knapp 2.160 Fahrzeuge. Während an einigen Stellen keine Verstöße festgestellt wurden, zeigten andere Standorte ein deutlich anderes Bild.

In Hemer-Sundwig (Hönnetalstraße) verlief die Kontrolle zwischen 07:10 Uhr und 08:15 Uhr erfreulich ruhig. Von 145 gemessenen Fahrzeugen überschritt keines die zulässige Höchstgeschwindigkeit.

Auch in Menden (Wilhelmstraße) gab es trotz eines sensiblen Bereichs mit 30 km/h Beschränkung nur geringe Auffälligkeiten. Bei 252 Fahrzeugen wurden 17 im Verwarngeldbereich gemessen, eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt. Der höchste Wert lag bei 49 km/h.

Mehr Verstöße verzeichnete die Polizei in Hemer (Märkische Straße). Zwischen 10:50 Uhr und 12:35 Uhr wurden 1.002 Fahrzeuge kontrolliert. Neun lagen im Verwarngeldbereich, in drei Fällen wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 69 km/h bei erlaubten 50 km/h.

Deutlich kritischer fiel das Ergebnis an der L 692 bei Schalksmühle aus. Von 402 gemessenen Fahrzeugen fuhren 53 zu schnell. Zwölf Fahrer erwarten Bußgeldverfahren. Der Spitzenwert: 113 km/h bei erlaubten 70 km/h.

In Lüdenscheid (Lösenbacher Landstraße) kontrollierte die Polizei 359 Fahrzeuge. 15 lagen im Verwarngeldbereich, zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden aufgenommen. Der höchste Wert: 73 km/h bei erlaubten 50 km/h.

Ein Fahrverbot musste bei keiner der Messungen ausgesprochen werden. Die Polizei kündigt an, auch weiterhin verstärkt auf die Einhaltung der Geschwindigkeit zu achten - insbesondere zum Schutz aller Verkehrsteilnehmer. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

