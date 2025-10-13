Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gemeinsame Kontrollen von Ordnungsamt und Polizei

Iserlohn (ots)

Am vergangenen Samstag sind Beamtinnen und Beamte von Polizei und Ordnungsamt gemeinsam auf Streife gegangen. Örtlicher und zeitlicher Schwerpunkt lag auf dem "Wald-Stadt-Fest" in der Iserlohner Innenstadt.

Polizei und Ordnungsamt kontrollierten im Tagesverlauf mehr als 50 Personen. Zwei Männer aus Iserlohn (43) und Hemer (49) führten Betäubungsmittel in Form von Amphetamin bzw. Ecstasy mit. Die Drogen wurden beschlagnahmt und Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Sechs weitere Personen führten auf dem Veranstaltungsgelände Messer oder andere spitze Gegenstände mit sich. Auch hier erfolgten Sicherstellungen durch die Beamten. Die Kontrollierten wurden wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt.

Während einer der Kontrollen drückte der Delinquent eine Zigarette aus und warf sie vor den Einsatzkräften auf den Boden. Hierzu fertigten die Beamten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgrund der unsachgemäßen Entsorgung. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell