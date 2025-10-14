PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Anzeigen nach Fahrradfahrt

Menden (ots)

Gestern Nachmittag sorgte ein 29-Jähriger am Hönnenwerth gegen 16.30 Uhr für Aufsehen. Der laut einer Zeugin stark alkoholisierte Mann habe in einem Grünstreifen gelegen und sich dann am Fahrradfahren versucht. Die Polizisten trafen den wagemutigen Radler an der Carl-Benz-Straße an, dort lief er dann davon in Richtung der Fröndenberger Straße, wo er die Beamten aggressiv anbrüllte und nach ihnen trat. Er stieß verbale Bedrohungen aus und versuchte zudem, einem Polizisten einen Schlagstock zu entreißen, zudem trat er gegen einen geparkten Pkw und sorgte durch seinen Tritt für Lackkratzer. Der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befindliche Mann wurde letztlich auf der Polizeiwache durch einen Arzt in eine medizinische Einrichtung eingewiesen, nun erwarten ihn Strafverfahren wegen Sachbeschädigung am Pkw, tätlichen Angriffs, Bedrohung, Beleidigung und auch eine Blutprobe wurde entnommen, schließlich sei er alkoholisiert Fahrrad gefahren. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

