Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fakeprofil mit Forderungen

Altena (ots)

Ein altenaer Senior ü70 chattete am Wochenende über seinen social Media Account mit einer vermeintlich netten Dame und tauschte mit ihr freizügige Fotos aus. Wie sich jedoch im Anschluss herausstellte, war er auf Betrüger gestoßen. Er wurde mit einer Geldforderung erpresst, da man die Bilder sonst veröffentlichen würde. Die Polizei wurde über den Vorfall informiert und ermittelt nun in der Angelegenheit. An dieser Stelle wird ausdrücklich davon abgeraten, sensible Inhalte mit fremden Personen zu teilen, da böswillige Absichten dahinterstecken können. Selbst nach einer Geldzahlung kommt häufig die nächste Forderung. (lubo)

