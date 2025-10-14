Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Hemer / Menden / Lüdenscheid (ots)
1. Messstelle
Ort Lüdenscheid, Römerweg Zeit 14.10.2025, 07:29 Uhr bis 08:58 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 287 Verwarngeldbereich 3 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 69 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde HA
2. Messstelle
Ort Lüdenscheid, Brüderstraße Zeit 14.10.2025, 11:36 Uhr bis 12:57 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 213 Verwarngeldbereich 6 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 48 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK
3. Messstelle
Ort Hemer-Deilinghofen, Hönnetalstraße Zeit 14.10.2025, 07:10 Uhr bis 09:20 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 304 Verwarngeldbereich 13 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 3 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 51 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK
4. Messstelle
Ort Menden-Lendringsen, Bieberkamp Zeit 14.10.2025, 09:40 Uhr bis 11:00 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 108 Verwarngeldbereich 5 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 61 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde HSK
5. Messstelle
Ort Hemer, Bräuckerstraße Zeit 14.10.2025, 11:20 Uhr bis 12:40 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 153 Verwarngeldbereich 14 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 46 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo)
