Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Hemer / Menden / Lüdenscheid (ots)

1. Messstelle

Ort Lüdenscheid, Römerweg Zeit 14.10.2025, 07:29 Uhr bis 08:58 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 287 Verwarngeldbereich 3 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 69 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde HA

2. Messstelle

Ort Lüdenscheid, Brüderstraße Zeit 14.10.2025, 11:36 Uhr bis 12:57 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 213 Verwarngeldbereich 6 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 48 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK

3. Messstelle

Ort Hemer-Deilinghofen, Hönnetalstraße Zeit 14.10.2025, 07:10 Uhr bis 09:20 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 304 Verwarngeldbereich 13 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 3 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 51 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK

4. Messstelle

Ort Menden-Lendringsen, Bieberkamp Zeit 14.10.2025, 09:40 Uhr bis 11:00 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 108 Verwarngeldbereich 5 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 61 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde HSK

5. Messstelle

Ort Hemer, Bräuckerstraße Zeit 14.10.2025, 11:20 Uhr bis 12:40 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 153 Verwarngeldbereich 14 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 46 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

