Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Herscheid (ots)
Ort Birkenhof L 561 FR Hüighausen
Zeit 15.10.2025, 05:07 Uhr bis 07:48 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 715 Verwarngeldbereich 32 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 4 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 103 km/h 70 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo)
