POL-PPRP: Einbruch in Wäscherei - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Samstag (25.10.2025), 19 Uhr, und Sonntag (26.10.2025), 9:45 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wäscherei in der Rheinhorststraße ein und entwendeten Bargeld.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

