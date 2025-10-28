POL-PPRP: Einbruch auf Vereinsgelände - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
Im Zeitraum vom 26.10.2025, 21:30 Uhr, bis zum 27.10.2025, 17:30 Uhr, brachen Unbekannte in einen Verkaufscontainer auf dem Gelände eines Sportvereines in der Athener Straße ein und entwendeten zwei Kassen mit Bargeld. Wer kann Hinweise zum Einbruch geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q
