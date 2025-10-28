PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autodieb in Untersuchungshaft

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am 23.10.2025, gegen 16:00 Uhr, stellten Polizeikräfte einen 31-jährigen Mann in der Hebelstraße fest, der mit einem gestohlenen Renault Twingo unterwegs war. Der Fahrer, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde vorläufig festgenommen.

Der Beschuldigte, welcher über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde am 24.10.2025 dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) einen Untersuchungshaftbefehl unter anderem wegen des dringenden Tatverdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. Als Haftgründe wurden Flucht- und Wiederholungsgefahr angenommen. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) Herr Staatsanwalt Mayr E-Mail: pressestelle.staft@genstazw.jm.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren